В России поддержат производство конопли и бананов

«Ъ»: Минсельхоз расширит льготные кредиты на производителей конопли и бананов

Минсельхоз России изменит систему льготных кредитов для агропромышленного комплекса (АПК). Об этом со ссылкой на проект приказа сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство снизит уровень субсидирования процентных ставок с 70 до 50 процентов от ставки Центрального Банка (ЦБ), но расширит перечень возможных получателей такой льготы. В Минсельхозе объясняют это решение возможностью выровнять ситуацию с поддержкой разных групп аграриев и распределить льготы в пользу проектов с высокой добавленной стоимостью.

На финансирование программы выделяется 26,5 миллиарда рублей. Предприятия смогут получить льготные кредиты на покупку отечественной техники (в том числе тракторов), строительство и модернизацию мощностей по производству ветеринарных препаратов, кормовых и пищевых добавок, витаминов и ферментов. С расширением направлений, которые могут получить поддержку, в программу войдут проекты по выращиванию бананов в тепличных условиях, покупка беспилотников для сельского хозяйства, глубокая переработка хлопчатника и конопли.

Среди причин изменения показателей программы господдержки — снижение ключевой ставки. Ее уменьшение будет стимулировать рост инвестиционной активности даже при сокращении субсидирования процентной ставки, уверены в ведомстве.

В России научились «делать все» в аграрной сфере, и в стране уже даже выращивают бананы, рассказал в начале года президент РФ Владимир Путин. О том, что речь зашла о собственном производстве бананов, говорила и глава Минсельхоза Оксана Лут.