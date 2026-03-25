Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:25, 25 марта 2026

В России поддержат производство конопли и бананов

«Ъ»: Минсельхоз расширит льготные кредиты на производителей конопли и бананов
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минсельхоз России изменит систему льготных кредитов для агропромышленного комплекса (АПК). Об этом со ссылкой на проект приказа сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство снизит уровень субсидирования процентных ставок с 70 до 50 процентов от ставки Центрального Банка (ЦБ), но расширит перечень возможных получателей такой льготы. В Минсельхозе объясняют это решение возможностью выровнять ситуацию с поддержкой разных групп аграриев и распределить льготы в пользу проектов с высокой добавленной стоимостью.

На финансирование программы выделяется 26,5 миллиарда рублей. Предприятия смогут получить льготные кредиты на покупку отечественной техники (в том числе тракторов), строительство и модернизацию мощностей по производству ветеринарных препаратов, кормовых и пищевых добавок, витаминов и ферментов. С расширением направлений, которые могут получить поддержку, в программу войдут проекты по выращиванию бананов в тепличных условиях, покупка беспилотников для сельского хозяйства, глубокая переработка хлопчатника и конопли.

Среди причин изменения показателей программы господдержки — снижение ключевой ставки. Ее уменьшение будет стимулировать рост инвестиционной активности даже при сокращении субсидирования процентной ставки, уверены в ведомстве.

В России научились «делать все» в аграрной сфере, и в стране уже даже выращивают бананы, рассказал в начале года президент РФ Владимир Путин. О том, что речь зашла о собственном производстве бананов, говорила и глава Минсельхоза Оксана Лут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok