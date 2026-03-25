В России прокомментировали попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург

Депутат Колесник назвал атаку ВСУ на Санкт-Петербург террористическим актом

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург — это террористический акт, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Налет на Санкт-Петербург — это террористический акт, за который ответит вся цепочка, которая участвовала в этой истории», — отреагировал Колесник.

Ранее стало известно, что ВСУ за ночь на 25 марта предприняли самую массированную атаку на регионы России за прошедший год — над территорией страны уничтожены почти 400 беспилотных летательных аппаратов. Под прицелом оказалась Ленинградская область: был атакован Кронштадт, а также совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Кронштадте после атаки ВСУ повреждения получили несколько жилых домов. Также он добавил, что пострадавших нет.

