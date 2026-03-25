В США высказались о переговорах с Ираном

Белый дом: Переговоры с Ираном идут продуктивно

Переговоры США с Ираном продолжаются и идут конструктивно. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Нет. Переговоры продолжаются. Они проходят продуктивно», — ответила она на вопрос журналиста о том, действительно ли Иран отклонил предложение США о переговорах.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщил, что Тегеран считает обманом предложенные президентом США Дональдом Трампом переговоры. Источник в правительстве указал, что власти Ирана считают подобное предлогом для новых ударов.

Позже стало известно, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта.