Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:58, 25 марта 2026

Валиева рассказала о наборе веса

Владислав Уткин
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о наборе веса. Ее слова приводит Первый канал.

«Много что поменялось в моем представлении о фигурном катании. Во-первых, я выросла наконец-то. Чуть-чуть поумнее стала. Да и тело поменялось очень сильно», — рассказала Валиева о периоде взросления.

Также Валиева отметила, что период физических изменений пришелся на ее дисквалификацию, длившуюся с января 2024-го до декабря 2025 года. «Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела», — подчеркнула фигуристка.

Спортивно-арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву в январе 2024 года из-за того, что в конце 2021-го она во время чемпионата России сдала положительную допинг-пробу. Ее результаты были обнародованы после того, как спортсменка завоевала золотую медаль в командном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Срок дисквалификации составил четыре года с момента совершения нарушения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok