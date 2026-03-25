Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о периоде взросления

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о наборе веса. Ее слова приводит Первый канал.

«Много что поменялось в моем представлении о фигурном катании. Во-первых, я выросла наконец-то. Чуть-чуть поумнее стала. Да и тело поменялось очень сильно», — рассказала Валиева о периоде взросления.

Также Валиева отметила, что период физических изменений пришелся на ее дисквалификацию, длившуюся с января 2024-го до декабря 2025 года. «Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела», — подчеркнула фигуристка.

Спортивно-арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву в январе 2024 года из-за того, что в конце 2021-го она во время чемпионата России сдала положительную допинг-пробу. Ее результаты были обнародованы после того, как спортсменка завоевала золотую медаль в командном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Срок дисквалификации составил четыре года с момента совершения нарушения.