Захарова назвала Украину подопытным кроликом Британии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 25 марта 2026

Захарова: Великобритания сделала Украину подопытным кроликом в борьбе с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Великобритания сделала Украину подопытным кроликом в борьбе с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе своего выступления дипломат напомнила о британско-украинском проекте Octopus по созданию дронов-перехватчиков. По ее словам, Лондон обещал выделить 500 миллионов фунтов стерлингов на создание «передового центра в области искусственного интеллекта» в составе Министерства обороны Украины.

«На деле все это часть стратегии Британии по дестабилизации нашего региона, да и европейского континента в целом, посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом. Также попытка усвоить опыт современной войны от тех, кого они давно сделали буквально подопытными кроликами в геополитической борьбе с Россией», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что «европейские ястребы» явно не заинтересованы в успехе переговоров по урегулированию украинского конфликта и выходе на устойчивые договоренности о мире.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь согласия президента России Владимира Путина на прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok