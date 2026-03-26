Люди пострадали при взрыве и обрушении части дома в российском городе

В Ростове-на-Дону взорвался одноэтажный дом, два человека пострадали

В Ростове-на-Дону взорвался и частично обрушился одноэтажный дом, два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по российскому региону.

Все произошло вечером 26 марта. В МЧС поступила информация о том, что в одноэтажном доме произошел взрыв, из-за чего обрушилась часть дома. Горения затем не последовало.

По данным министерства, пострадали мужчина и женщина. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В Севастополе в ночь на 24 марта произошел мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом.