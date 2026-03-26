«Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

Военкор Филатов на проекте «Аврора» напал на помощника депутата ГД Вассермана

Военный корреспондент RT Андрей Филатов в студии проекта «Аврора» напал на другого гостя, помощника депутата Госдумы Анатолия Вассермана Романа Носикова. Пострадавший рассказал, что его пригласили на интервью, однако вместо записи передачи началась драка с Филатовым.

В общем, никакой эфир меня на «Авроре» не ждал. Меня туда настоятельно приглашали только с одной целью — чтобы подставить меня под кулаки Филатова. Что и произошло, к сожалению Роман Носиков помощник Анатолия Вассермана

Позже генеральный директор агентства «Аврора» Кирилл Рычков принес извинения Носикову за организацию эфира, не отвечающую требованиям безопасности участников программы. Сам Носиков назвал такую формулировку извинений довольно обтекаемой, «но сойдет».

Как объяснил генеральный директор «Авроры», «Аврора» предоставляет студии для открытых дискуссий. Филатов не их сотрудник. Он обратился к «Авроре» с просьбой организовать интервью со мной. Никто не знал, что он затеял на самом деле Роман Носиков помощник Анатолия Вассермана

В «Ахмате» высмеяли нападение на Носикова

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид высмеял случившееся. В своем Telegram-канале он напомнил слова Вассермана о том, что после конфликта Носикова с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым последний должен «сдувать пылинки» с помощника депутата. «Пока Апти Аронович занят войной, товарищ Филатов услышал пожелание и стряхнул пылинки вместе с лицом», — написал Юнусов.

Носиков получал угрозы от Алаудинова, после того как Вассерман написал главе «Ахмата» открытое письмо с призывом присмотреться к окружению и посодействовать «прекращению балагана». «Не могу защищать вашу репутацию, так как это предполагало бы, что вы не в состоянии защитить ее самостоятельно. Могу лишь предложить вам посмотреть на сложившееся положение с разных сторон», — заявлял депутат Госдумы.

Алаудинов, в свою очередь, отметил, что у Вассермана есть депутатская неприкосновенность, но у его помощника ее нет, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам».

Вы что из моих действий считаете балаганом? Это то, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Может, то, что я четыре года почти уже скоро будет на СВО нахожусь? Может, вы считаете балаганом то, что я все время работаю на объединение людей, проживающих в нашей стране, независимо от их вероисповедания, национальности? Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Позднее в разговоре с «Лентой.ру» Вассерман назвал некоторых военблогеров засланными казачками. «То есть [они] направлены конкретно спецслужбами Украины для того, чтобы под видом резания правды-матки убеждать граждан Российской Федерации, что все пропало. Я также отметил, что до тех пор, пока нет достоверных данных по уже идущим расследованиям, естественно, я не могу называть их имена. Те, кто на меня обиделся, очевидно, знают, чье мясо съели», — сказал депутат.

Он добавил, что обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эти сведения и провести анализ «поведения этих деятелей».