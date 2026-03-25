В «Ахмате» высмеяли нападение на получавшего угрозы от Алаудинова помощника Вассермана

Ахматовец Юнусов высмеял нападение на помощника депутата ГД Вассермана Носикова

В спецназе «Ахмат» высмеяли нападение на помощника депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вассермана Романа Носикова, получавшего угрозы от командира подразделения Апти Алаудинова. Пост с насмешкой над пострадавшим политиком опубликовал Бекхан Юнусов, командир одного из отрядов спецназа с позывным Аид.

В публикации Юнусов напомнил слова Вассермана, что после конфликта Носикова с Алаудиновым, последний должен «сдувать пылинки» с помощника депутата. «Пока Апти Аронович занят войной, товарищ Филатов услышал пожелание и стряхнул пылинки вместе с лицом», — говорится в канале ахматовца.

Носиков получал угрозы от Алаудинова после того, как Вассерман написал главе «Ахмата» открытое письмо с призывом внимательно присмотреться к своему подозрительному окружению и посодействовать «прекращению балагана». Тогда Алаудинов заявил, что у Вассермана есть депутатская неприкосновенность, но у его помощника ее нет, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам».

С кем конфликтовал Апти Алаудинов Генерал Алаудинов нередко комментировал резонансные события и происшествия, и его заявления иногда провоцировали новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и элгэбэтэшником (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев. Длительный конфликт был у Алаудинова и с бойцом Максом Дивничем, задавшем генералу вопрос об участнике пьяной драки в луганском бассейне, который угрожал жителям Донбасса возглавляемым генералом подразделением и приставал к женщинам. В ответ генерал записал множество видео, в которых делал выпады против Дивнича, коверкал его фамилию, а также говорил о «неправильных русских». Военкоры заявляли о колоссальных репутационных потерях из-за поведения Алаудинова и недостойном поведении военнослужащего.

О нападении стало известно из публикации Носикова. Он сообщил, что на него напали в эфире проекта «Аврора».

