Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:31, 26 марта 2026Наука и техника

Найден простой способ заранее выявить риск рака печени

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали модель на основе машинного обучения, которая позволяет с высокой точностью прогнозировать риск рака печени, используя только стандартные медицинские данные. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

Алгоритм анализирует демографические характеристики пациента, данные из электронных медкарт и результаты рутинных анализов крови. Для обучения модели использовали данные более 500 тысяч человек из биобанка Великобритании, а затем проверили ее на независимой выборке в США. При этом около 69 процентов случаев рака печени возникли у людей без ранее диагностированных заболеваний печени, что подчеркивает ограниченность существующих подходов к скринингу.

Модель показала высокую точность и превзошла традиционные клинические шкалы риска. При этом добавление сложных генетических и метаболических данных почти не улучшало результат — оказалось, что для эффективного прогноза достаточно около 15 стандартных показателей, доступных в обычной практике.

Авторы считают, что такой инструмент может помочь врачам выявлять пациентов из группы риска на ранней стадии и направлять их на дополнительное обследование. Это особенно важно, поскольку рак печени часто диагностируется поздно, а раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение.

Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok