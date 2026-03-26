«Мы выйдем к их берегам». Иран пригрозил наземной операцией соседним странам. Какие цели преследует Тегеран?

Востоковед Бочаров: Наземная операция Ирана в ОАЭ укрепила бы позиции США

В случае если Иран действительно попробовал бы осуществить наземную операцию в Персидском заливе, то это лишь укрепило бы позиции США, поэтому Тегеран вряд ли пойдет на такой шаг. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

У США появилось бы обоснование, чтобы объединить и своего избирателя перед лицом иранской угрозы, и, возможно, даже международное сообщество. Тогда удалось бы сыграть на антииранских настроениях Иван Бочаров востоковед, программный менеджер РСМД

25 марта иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари заявил, что если США допустят какую-либо ошибку, то Иран готов захватить береговые линии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна и изменить региональный ландшафт.

«На повестке дня выход к берегам ОАЭ и Бахрейна», — предупредил он.

Заявление Симиари прозвучало на фоне сообщений о планах США дополнительно развернуть около трех тысяч десантников на Ближнем Востоке. Также спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика внимательно следит за всеми передвижениями американских войск и готова к бою. Политик призвал не испытывать решимость Ирана защищать свою землю.

Кроме того, Telegram-канал NAYA со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что Иран собирается отказаться от политики сдержанности, которую проводил в отношении ОАЭ. Причиной тому стали обвинения в разжигании агрессии против Тегерана.

В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности на правах анонимности Telegram-каналу NAYA

По словам собеседника издания, иранские военные знают, что ОАЭ не только разместили на своей территории лагеря и базы, предназначенные для американской армии, но и предоставили некоторые из своих военных аэродромов США для нанесения ударов по Ирану. Он предупредил Абу-Даби, что ответ Тегерана будет решительным, без каких-либо ограничений.

Как указал Бочаров, проведение такой операции опасно для Ирана по политическим причинам.

Попытка провести такую операцию чревата тем, что Иран может потерять преимущества, которыми он сейчас обладает. Иран понесет потери, лишится военной техники, которая могла бы быть эффективнее использована в оборонительных сражениях Иван Бочаров востоковед, программный менеджер РСМД

В качестве примера эксперт напомнил о войне в Персидском заливе (1990-1991), когда Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт в августе 1990 года. В ответ США сформировали международную коалицию, которая нанесла поражение Багдаду. По словам Бочарова, высадка Ирана в Бахрейне или ОАЭ могла бы закончиться похожим исходом.

«Поэтому такие заявления скорее являются попыткой напугать или дезинформировать противника. Но ожидать, что Тегеран пойдет на такой риск, не стоит, так как реакция на подобные действия будет очень жесткой», — подчеркнул исследователь.

На кого мог бы опереться Иран в случае проведения наземной операции?

23 марта журнал New Lines Magazine сообщил, что население Бахрейна — монархии Персидского залива, где базируется Пятый флот США, — фактически симпатизирует Ирану. Связано это с тем фактом, что страной управляют суннитские элиты, а большинство жителей государства — шииты.

«В то время как обе группы населения подвергаются бомбардировкам со стороны Ирана, шиитское население Бахрейна переживает потерю религиозного лидера в лице Али Хаменеи из Исламской Республики, и выражения скорби преследуются кампанией арестов, направленной даже против проправительственных шиитских деятелей. Стремление к ужесточению мер выявило раскол внутри населения», — отмечается в материале.

Как указал Бочаров, Иран технически может организовать операцию по высадке в Бахрейне, однако рассчитывать на местное население было бы ошибочно.

Ирану вряд ли стоит рассчитать на поддержку местных шиитов (...) В этом конфликте национальная идентичность, вероятно, окажется сильнее, чем конфессиональная Иван Бочаров востоковед, программный менеджер РСМД

В частности, востоковед напомнил об опыте ирано-иракской войны, шедшей с 1980 по 1988 год.

«Тогда Иран рассчитывал на помощь иракских шиитов против Саддама Хусейна, а сам Ирак надеялся на помощь арабского населения Хузестана и некоторых других иранских провинций в борьбе с Исламской республикой. Но по итогу те и другие ошиблись», — добавил собеседник.

Какую тактику Иран использует против США?

При этом Бочаров указал, что Иран успешно действует в обороне и это самый успешный для него способ ведения боевых действий.

Даже если у Тегерана и есть возможность [высадиться в ОАЭ или Бахрейне], но он ведет оборонительную войну. В этом ему помогает географический фактор Иван Бочаров востоковед, программный менеджер РСМД

В частности, исследователь указал на успешное блокирование Ормузского пролива. Кроме того, руководство Исламской Республики продолжает успешно контролировать ситуацию «на земле».

«Иран чувствует сейчас себя относительно свободно, так как пользуется этим превосходством. Поэтому ему разумнее удерживать оборону, так как попытка провести наземную операцию может лишить Иран этих преимуществ», — резюмировал эксперт.

Позиция России по иранскому конфликту

21 марта президент России Владимир Путин поздравил с весенним праздником Навруз лидеров государств СНГ и руководство Ирана. В своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану глава государства пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

При этом российская сторона опровергает слухи о якобы оказании военной помощи Исламской Республике. 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «лживым вбросом» сообщения СМИ о том, что Москва якобы отправила беспилотники Тегерану.

«Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации», — сказал он.

По словам представителя Кремля, даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Он также посоветовал не обращать на них внимание.