15:31, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали к ответу за атаку на турецкий танкер с российской нефтью

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Террористические акты продолжаются, указал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, комментируя атаку на турецкий танкер с российской нефтью. В беседе с «Лентой.ру» он призвал к ответу на противоправные действия.

Ранее в Турции подтвердили атаку на свой танкер Altura, перевозивший 140 тонн нефти из России в Черном море.

«Мы видим, что террористические акты продолжаются, и понимаем, откуда это все растет, кто это делает. Поэтому предпринимать надо жесткие ответные меры. Больше другого выхода в решении этого вопроса я не вижу. Значит, в ответ на такие действия надо говорить: "Мы потопим пять", — и потопить», — высказался депутат.

Утром 26 марта стало известно, что неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по турецкому нефтяному танкеру.

