Евгений Плющенко: Российские фигуристы словно ходят во время программ, это видно

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал главную слабость российских фигуристов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, мужчинам-одиночникам не хватает интерпретации. «Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые. Сравниваем с иностранным катанием — там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные», — заявил Плющенко.

От также призвал добавить прокатам российских фигуристов скоростной составляющей. «Мы словно ходим, и это действительно видно», — отметил Плющенко.

Ранее тренер призвал судей жестче оценивать фигуристов на российских стартах. «Получил 82 балла на российском старте — все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга», — заявил бывший фигурист.