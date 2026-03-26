Правительство Ирана накажет бывшего игрока клубов РПЛ Азмуна

23:26, 26 марта 2026

Правительство Ирана конфискует имущество у бывшего игрока клубов РПЛ Азмуна
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство Ирана накажет бывшего игрока клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сердара Азмуна. Об этом сообщает Fars.

У Сердара Азмуна, который сейчас выступает в составе арабского клуба «Аль-Ахли», конфискуют имущество. Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» входит в список 16 человек, чье имущество будет изъято в пользу государства по решению прокуратуры провинции Голестан.

Азмуна обвиняют в «пособничестве противнику» в лице Израиля и США. Ранее его исключили из сборной Ирана за фото с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом. На родине футболиста эту фотографию расценили как поддержку ОАЭ.

Азмун с 2013 по 2021 год играл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он является четырехкратным чемпионом России. Также Азмун дважды выигрывал Суперкубок и один раз становился обладателем Кубка страны.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

    Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

    Все новости
