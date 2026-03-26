Промышленность Ленобласти вновь получила повреждения после массированной атаки ВСУ

10:12, 26 марта 2026

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Промышленность Ленобласти вновь получила повреждения после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Из публикации чиновника, выложенной около четырех утра, следует, что повреждения были зафиксированы в промзоне в Киришском районе Ленобласти. Всего в ходе атаки над регионом сбили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ. «По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил Дрозденко.

Ранее Дрозденко сообщал о повреждениях в портах Приморск и Усть-Луга. Оба порта занимаются наливом нефти в танкеры. После ударов экспорт из этих гаваней был приостановлен.

Ранее сообщалось, что Украина ударила по региону, решившему принять перемещенных из-за ВСУ тяжелобольных россиян.

