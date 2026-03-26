США нарастят производство «уничтожителей» российских С-400

Пентагон и компания Lockheed договорились о наращивании производства ракет PrSM

Пентагон и военно-промышленная компания Lockheed Martin договорились о наращивании производства ракет Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В рамках одной из сделок компания Lockheed Martin согласилась инвестировать неуказанную сумму в «современное оборудование, модернизацию производственных мощностей и критически важное испытательное оборудование», чтобы «резко сократить» сроки производства ракет PrSM — нового оружия, впервые применяемого в рамках операции Epic Fury («Эпическая ярость») против Ирана, также известного как «уничтожитель» российских систем С-400.

Минобороны США не сообщило сумму сделки и число ракет, которое в ее рамках должно получить от Lockheed Martin. Как отмечает издание со ссылкой на бюджет Пентагона на 2026 финансовый год, за вышеуказанный период армия США планировала получить 45 ракет PrSM.

Ранее портал TWZ со ссылкой на материалы Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов заметил, что США в рамках операции Epic Fury используют для ударов по кораблям Военно-морских сил (ВМС) Ирана установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) с баллистическими ракетами Army TACtical Missile System (ATACMS) и PrSM.

В октябре прошлого года издание Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS.