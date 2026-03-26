У Трампа увидели признаки прогрессирующего заболевания

Военблогер Подоляка заявил, что у президента США Трампа прогрессирует болезнь

Заявления президента США Дональда Трампа говорят о том, что его «болезнь прогрессирует». Признаки заболевания у американского лидера увидел российский военблогер Юрий Подоляка.

Как написал в блоге публицист, к таким признакам он отнес слова главы США о якобы поступившем к нему предложении стать верховным лидером Ирана. «"Иран предложил мне стать верховным лидером. Я ответил: "Нет, спасибо, я не хочу", — Трамп. Мы его теряем... По-моему, болезнь явно прогрессирует», — написал в блоге Подоляка. О какой болезни идет речь, он не уточнил.

Он добавил, что считает, что предшественник Трампа Джо Байден был более вменяемым и назвал действующего президента США клоуном. При этом он подчеркнул, что Байден и Трамп стоят друг друга.

В России Трампа со ссылкой на врачей уже называли «классическим пациентом острого психиатрического отделения». Как заявлял военкор Николай Долгачев, его приятель-психиатр увидел у Трампа признаки мании, которую связал с весенним обострением.

Ранее сообщалось, что в 2018 году финансист Джеффри Эпштейн пытался предложить главе МИД России Сергею Лаврову рассказать о Трампе накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.