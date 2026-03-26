Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:17, 26 марта 2026Россия

В МИД назвали число погибших от действий ВСУ россиян с 2022 года

Мирошник: От рук украинских военных погибли восемь тысяч мирных граждан
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

С 2022 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли почти восемь тысяч мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Исходя из данных, основанных на статистике федеральных и местных органов власти, могу утверждать, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели от рук украинских боевиков пострадали 27 518 мирных жителей, из которых погибли по меньшей мере 7 967 человек», — сообщил он.

По его словам, эти показатели являются минимально верифицированными, и в ходе следственных действий они будут только возрастать.

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok