20:05, 26 марта 2026

В Словакии заявили о начале расследования против Фицо по обвинению в госизмене
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Pool via Reuters

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению в госизмене и других преступлениях. Об этом заявил словацкий политик, лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бронислав Грюлинг в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Полиция начала расследование в отношении Фицо. Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Помимо моих коллег из SaS, к этому заявлению присоединились более 13 тысяч человек, что сделало его крупнейшим в истории», — написал он.

По словам политика, уголовное дело против словацкого премьера было передано из Генеральной прокуратуры Словакии в региональную прокуратуру, а затем в полицию. Ни правоохранители, ни Фицо пока публично не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее Фицо заявил, что Европейская комиссия не оказывает давления на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ее ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл.

