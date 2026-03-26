Владимир Пресняков-старший рассказал о перенесенном из-за «Спартака» инфаркте

Владимир Пресняков-старший: Перенес инфаркт из-за поражения «Спартака»

Композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший, болеющий за московский футбольный клуб «Спартак», рассказал о перенесенном инфаркте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это произошло в 2018 году после того, как спартаковцы в полуфинале Кубка России проиграли «Тосно». «Поражение принял близко к сердцу — в прямом и переносном смысле. Ну и все, обширный инфаркт. Дальше скорая, десять дней в реанимации, операция», — рассказал Пресняков.

Музыкант добавил, что с тех пор старается реагировать на поражения спартаковцев спокойнее. При этом он добавил, что не смотрит матчи красно-белых с петербургским «Зенитом», который считает самым принципиальным соперником. «В таких играх волнение зашкаливает, я реально опасаюсь за свое здоровье, поэтому телевизор не включаю. Счет узнаю позже, из интернета», — заявил Пресняков.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 22 туров с 38 очками занимает шестое место в чемпионате России. В полуфинале Пути регионов Кубка страны красно-белые встретятся с «Зенитом».