10:55, 26 марта 2026Россия

Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

Минздрав: Угрозы здоровью напавшего на школу в Челябинске подростка нет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Здоровью 15-летнего подростка, напавшего на школу в Челябинске с арбалетом, ничего не угрожает. Об этом сообщил региональный Минздрав, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, нападавший, который получил травмы в результате прыжка из окна, и пострадавшая от его рук девочка доставлены в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где были осмотрены медиками. «Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у мальчика сломаны ноги, а у травмированной им девочки — резаная рана.

О нападении на школу № 32 в Челябинске стало известно утром 26 марта. Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс, выстрелил в учителя, но попал в одноклассницу. Затем подросток распылил содержимое баллончика в педагогов в коридоре и пытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

В сети также появились кадры, снятые в первые минуты после нападения. На них видны капли крови на полу и под партами.

