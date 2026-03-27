06:33, 27 марта 2026

Дорогой и дешевый iPhone сравнили

В Tom's Guide заявили, что iPhone Air нельзя рекомендовать из-за одной камеры
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Журналист издания Tom's Guide Джон Веласко сравнил премиальный iPhone Air с недорогим iPhone 17e. Материал опубликован на сайте портала.

Веласко рассказал, что полгода пользовался iPhone Air, который выделяется сверхтонким корпусом 5,6 миллиметра. Автор заметил, что модель имеет много компромиссов, на которые пошли ради дизайна — у аппарата всего одна камера, урезанный процессор и маленький аккумулятор. Специалист сравнил телефон за 1000 долларов (82 тысячи рублей) с iPhone 17e, который стоит 600 долларов (49 тысяч рублей).

Он признался, что не готов мириться с тем, что Air имеет всего одну камеру на 48 мегапикселей, и поэтому не стал бы рекомендовать его друзьям. По его словам, от топового смартфона хочется получать отличные фотографии в любое время суток, а не только при хорошем освещении. В то же время дешевый 17e тоже имеет одну камеру с таким же разрешением и характеристиками.

«Советовать iPhone Air сейчас очень сложно — Apple нужно пересмотреть свою стратегию», — подчеркнул журналист. По его словам, сложно объяснить потребителю, что ему придется отдать 1000 долларов за ограниченный смартфон, когда на рынке есть iPhone 17e за 600 долларов.

Ранее журналисты MacRumors заявили, что iPhone Air внезапно стал популярным на рынке США. Авторы, ссылаясь на отчет Ookla, заявили, что пользователи предпочли его более мощным iPhone 17 Pro и 17 Pro Max из-за тонкого титанового корпуса.

