Цены на шины в России обвалились из-за Китая

«Российская газета»: Летние шины для легковушек за год стали дешевле на 7 %

В период с января по март 2026 года стоимость летних шин для легковых автомобилей из-за экспансии китайских производителей в среднем упала на семь процентов, с 6,9 тысячи рублей в прошлом году до 6,4 тысячи. Об этом со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») пишет «Российская газета».

На этом фоне продажи с начала года выросли на 41 процент в натуральном выражении и на 30 процентов — в денежном, до 8,6 миллиарда рублей.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подтвердил, что рынок находится под давлением избыточного предложения, обеспеченного компаниями из Китая. В первую очередь речь идет о малоизвестных брендах среднего и низкого ценового диапазона — это Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leao, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

Две недели назад Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) отмечало, что летние шины непремиального ценового сегмента для легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года стали на 8,5 процента дешевле.

Руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов отметил, что минусом китайских брендов остается значительный разброс качества. Некоторые из них вплотную подходят к европейским аналогам и опережают российские модели, но другие заметно проигрывают по управляемости и сцеплению, особенно в экстремальных режимах.

Ранее сообщалось, что в 2025 году выпуск автомобильных шин всех категорий в России рухнул на 21 процент, до 35,1 миллиона единиц. Главной проблемой для отечественных производителей стали поставки из Китая, на которые приходится уже треть всего рынка.