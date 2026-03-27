Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

Пропавшая 24 года назад американка воссоединилась с дочерью

Американка воссоединилась с матерью, которая 24 года назад сбежала из семьи. Об этом сообщает New York Post.

Эмоциональная встреча произошла утром 26 марта перед зданием суда округа Рокингем. Мишель Лин Хандли Смит, которой сейчас 62 года, обняла дочь Аманду — впервые с 2001 года. Полиция нашла Смит в конце февраля 2026 года — ее обнаружили благодаря старому ордеру за вождение в нетрезвом виде. Аманда приехала в суд, чтобы поддержать мать на слушании.

Смит пропала незадолго до Рождества в 2001 году, она уехала за покупками и не вернулась, оставив мужа воспитывать троих детей (19, 14 и 8 лет). Ее на протяжении многих лет искали полиция и ФБР, подозревали несчастный случай, похищение или убийство. Аманда тоже вела активные поиски матери, организовав группу в соцсетях. Как выяснилось спустя десятилетия, Мишель просто начала новую жизнь в трех часах езды от семьи.

Аманда связалась с матерью в начале февраля, когда ее только обнаружили, но до 26 марта они не виделись лично. «Мы несколько раз разговаривали и переписывались. Ничего слишком личного, потому что все было по телефону, но она знала, что я приеду сегодня», — рассказала Аманда незадолго до встречи. Она призналась, что простила мать, хотя потратила большую часть жизни на ее поиски. «Жизнь так коротка… Я не держу обиду. Всякое случается», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Смит очень удивилась, что ее искали столько лет. Она сказала, что сбежала из дома в тяжелом душевном состоянии.