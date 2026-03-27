04:30, 27 марта 2026Наука и техника

Экзотический фрукт оказался полезен в борьбе с болезнью Альцгеймера

AS: Соединение из маракуйи может замедлять развитие болезни Альцгеймера
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Volkov / Shutterstock / Fotodom

Соединение, содержащееся в маракуйе, может замедлять развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Осло, обнаружив, что молекула альфа-амирин защищает ключевые процессы в мозге и может стать основой для будущих препаратов. Работа опубликована в Advanced Science (AS).

В ходе исследования выяснилось, что альфа-амирин препятствует накоплению токсичных белков, которые повреждают нейроны. Кроме того, вещество поддерживает работу митохондрий — «энергетических станций» клеток, от которых зависит нормальное функционирование мозга.

Материалы по теме:
Чем полезен грейпфрут? Польза и вред грейпфрута для организма
Чем полезен грейпфрут?Польза и вред грейпфрута для организма
9 сентября 2023
Манго: польза и вред для организма женщин, мужчин, и детей
Манго:польза и вред для организма женщин, мужчин, и детей
15 июня 2023

Эксперименты на мышах с моделью болезни Альцгеймера показали, что при приеме альфа-амирина у них снижалось накопление вредных веществ, а память заметно улучшалась. Ученые также выяснили, что молекула способна проникать из крови в мозг и достаточно долго сохраняется в организме, что важно для потенциального лекарственного применения.

Исследователи подчеркивают, что альфа-амирин содержится не только в маракуйе, но и в других фруктах и овощах. По их словам, полученные данные подтверждают: питание, богатое растительными продуктами, может быть связано с более низким риском деменции.

Ранее ученые выяснили, что соединение из кожуры апельсина замедляет развитие хронической болезни почек.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости

    Глава Генштаба ЦАХАЛ предрек крах армии Израиля из-за одной проблемы

    Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

    Беременная бегемотиха расправилась со стажеркой

    Врач предупредил о неочевидной опасности незащищенного орального секса

    Назван беспроигрышный вариант для Трампа закончить войну с Ираном

    В Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России

    Еще одна сила объявила о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

    Экзотический фрукт оказался полезен в борьбе с болезнью Альцгеймера

    Все новости
