Футболист сборной России оценил возможность жить без интернета

Футболист сборной России Воробьев заявил, что мог бы прожить месяц без интернета

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев оценил возможность жить без интернета. Его слова приводит ТАСС.

Футболист заявил, что смог бы прожить месяц без интернета. Он подчеркнул, что у него есть сила воли и характер для выполнения данного испытания. «Когда еду на рыбалку, там нет связи, могу два-три дня просидеть, поэтому проблем нет», — рассказал Воробьев.

В нынешнем сезоне 28-летний Воробьев провел 27 матчей за «Локомотив». Он забил 12 мячей.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова обрадовалась проблемам с мобильным интернетом в Москве. Она посчитала, что люди разучились общаться друг с другом без телефонов.