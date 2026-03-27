Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

Мосгорсуд признал законным изъятие ₽900 млн. у экс-вице-губернатора Зайнуллина

Вступило в законную силу решение суда об изъятии почти миллиарда рублей у бывшего вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и руководителей организаций, связанных со строительством фортификационных сооружений в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Останкинского суда столицы о взыскании 924 миллионов рублей, полученных чиновником в нарушение антикоррупционных запретов. Решение признано законным, деньги перейдут в казну государства.

Соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры к Зайнуллину, а также бывшему первому замдиректора Росгвардии Виктору Стригунову и взаимосвязанным с ними лицам.

Стригунов был арестован по обвинению в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями в июле. Зайнуллина задержали в июне 2025 года в связи с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Уточнялось, что около 500 миллионов рублей были получены благодаря завышению стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.