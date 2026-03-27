Неожиданный поворот произошел на суде по делу бывшего кадровика Минобороны России

Дело экс-кадровика МО РФ Кузнецова взял судья, вынесший жесткий приговор Рябых

Неожиданный поворот произошел на судебном процессе по уголовному делу бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде дома с земельным участком стоимостью более 80 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судья 235-го военного суда Андрей Толкаченко 11 марта начал рассмотрение дела генерала и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки экс-кадровику Минобороны. На заседании было оглашено обвинительное заключение, после которого подсудимые заявили, что не признают вину в инкриминируемом им преступлении. Однако следующее заседание не состоялось из-за того, что судья угодил в больницу.

Дело было передано его коллеге Артему Карпову, который 20 марта вынес жесткий приговор бывшему начальнику департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии Константину Рябых за взятку в размере 17 миллионов рублей при поставке комплекса противодействия БПЛА «Выжигатель» стоимостью свыше одного миллиарда рублей.

Рябых получил 12 лет заключения с лишением звания генерал-майора, штрафом в размере 34 миллионов рублей и конфискацией имущества.

Бывший главный кадровик военного ведомства был задержан 13 мая 2024 года.