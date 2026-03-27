Невестка рассказала о найденном с пулей бывшем российском депутате

Невестка связала убийство в Шахунье экс-депутата Саидова со смертью его сына

Киллер мог отследить бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова и напасть на него, когда он остался дома один. Такое предположение выдвинула невестка Саидова Дарья, передает РЕН ТВ.

Его тело с пулей нашел приятель, с которым Саидов собирался поехать по делам. Женщина связала покушение на экс-депутата с расправой над ее супругом Али — сыном Минкаила.

По делу о поножовщине в кафе, жертвой которой Али стал два года назад, установлен фигурант — он находится под подпиской о невыезде, а второго участника до сих пор ищут.

Дарья опасается за свою жизнь и безопасность несовершеннолетней дочери.

В настоящее время правоохранители ищут стрелявшего в Саидова. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.