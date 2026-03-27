Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 27 марта 2026

Невестка рассказала о найденном с пулей бывшем российском депутате

Невестка связала убийство в Шахунье экс-депутата Саидова со смертью его сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Кадр: Telegram-канал «Нижегородский Следком»

Киллер мог отследить бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова и напасть на него, когда он остался дома один. Такое предположение выдвинула невестка Саидова Дарья, передает РЕН ТВ.

Его тело с пулей нашел приятель, с которым Саидов собирался поехать по делам. Женщина связала покушение на экс-депутата с расправой над ее супругом Али — сыном Минкаила.

По делу о поножовщине в кафе, жертвой которой Али стал два года назад, установлен фигурант — он находится под подпиской о невыезде, а второго участника до сих пор ищут.

Дарья опасается за свою жизнь и безопасность несовершеннолетней дочери.

В настоящее время правоохранители ищут стрелявшего в Саидова. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

    Роднина сравнила жизнь в России и СССР

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok