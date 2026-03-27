07:30, 27 марта 2026

Обнаружено неочевидное средство защиты кишечника от воспаления

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Клетчатка из цельнозерновых продуктов может защищать кишечник от воспаления. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджия, исследовав влияние пшеничной клетчатки на организм. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В экспериментах на мышах выяснилось, что кишечные бактерии перерабатывают пшеничную клетчатку с образованием биологически активных веществ, включая полифенолы. Эти соединения воздействуют на иммунные клетки и подавляют воспалительные процессы, предотвращая развитие заболеваний кишечника.

Материалы по теме:
Что взять с собой на пикник: список продуктов и вещей для всей семьи
Что взять с собой на пикник:список продуктов и вещей для всей семьи
11 июня 2025
Какие продукты богаты клетчаткой: топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
Какие продукты богаты клетчаткой:топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
23 декабря 2025

Авторы отмечают, что современное питание все чаще включает рафинированные продукты — например, белый хлеб, — в которых почти отсутствует клетчатка. Это может быть связано с ростом распространенности воспалительных заболеваний кишечника. При этом пшеничная клетчатка действует иначе, чем другие ее виды, запуская особые противовоспалительные механизмы через микробиоту.

Хотя исследование проведено на животных, ученые считают, что включение цельнозерновых продуктов в рацион может быть простым способом поддержания здоровья кишечника и снижения риска воспаления.

Ранее ученые выяснили, что чернослив изменяет кишечную микрофлору в благоприятную сторону.

