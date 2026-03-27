Обнаружено неочевидное средство защиты кишечника от воспаления

Sci Adv: Клетчатка из цельнозерновых продуктов защищает кишечник от воспаления

Клетчатка из цельнозерновых продуктов может защищать кишечник от воспаления. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджия, исследовав влияние пшеничной клетчатки на организм. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В экспериментах на мышах выяснилось, что кишечные бактерии перерабатывают пшеничную клетчатку с образованием биологически активных веществ, включая полифенолы. Эти соединения воздействуют на иммунные клетки и подавляют воспалительные процессы, предотвращая развитие заболеваний кишечника.

Авторы отмечают, что современное питание все чаще включает рафинированные продукты — например, белый хлеб, — в которых почти отсутствует клетчатка. Это может быть связано с ростом распространенности воспалительных заболеваний кишечника. При этом пшеничная клетчатка действует иначе, чем другие ее виды, запуская особые противовоспалительные механизмы через микробиоту.

Хотя исследование проведено на животных, ученые считают, что включение цельнозерновых продуктов в рацион может быть простым способом поддержания здоровья кишечника и снижения риска воспаления.

