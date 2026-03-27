15:21, 27 марта 2026

Оставшаяся в меньшинстве команда принесла игроку почти два миллиона рублей

Игрок получил 1,8 миллиона рублей, поставив на Францию в матче с Бразилией
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Winslow Townson-Imagn Images / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл почти два миллиона рублей, поставив на победу сборной Франции в товарищеским матче против национальной команды Бразилии. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок рискнул 9 990 долларами (820 тысячами рублей) с коэффициентом 2,26. Он получил 22 577 долларов (1,8 миллиона рублей).

Первый гол на счету Килиана Мбаппе на 32-й минуте. На 55-й минуте защитник французов Дайо Упамекано был удален с поля, так что команда осталась в меньшинстве. Уго Экитике укрепил лидерство Франции на 65-й минуте, а Бремер из Бразилии сократил отставание на 79-й, зафиксировав итоговый счет 2:1 в пользу европейцев.

Ранее россиянин поставил на ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» и выиграл 22 миллиона рублей. Успех игроку принесла ставка с коэффициентом 3,90.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    Все новости
