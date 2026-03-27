Оставшаяся в меньшинстве команда принесла игроку почти два миллиона рублей

Игрок получил 1,8 миллиона рублей, поставив на Францию в матче с Бразилией

Клиент букмекерской конторы выиграл почти два миллиона рублей, поставив на победу сборной Франции в товарищеским матче против национальной команды Бразилии. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок рискнул 9 990 долларами (820 тысячами рублей) с коэффициентом 2,26. Он получил 22 577 долларов (1,8 миллиона рублей).

Первый гол на счету Килиана Мбаппе на 32-й минуте. На 55-й минуте защитник французов Дайо Упамекано был удален с поля, так что команда осталась в меньшинстве. Уго Экитике укрепил лидерство Франции на 65-й минуте, а Бремер из Бразилии сократил отставание на 79-й, зафиксировав итоговый счет 2:1 в пользу европейцев.

Ранее россиянин поставил на ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» и выиграл 22 миллиона рублей. Успех игроку принесла ставка с коэффициентом 3,90.