Принц Уильям предупредил о важной перемене в своей внешности

Принц Уильям рассказал о намерении сбрить бороду и оставить усы

Принц Уильям предупредил, что может кардинально сменить имидж: он планирует сбрить бороду и оставить только усы. Об этом сообщает Reality Tea.

Во время визита в 1-й батальон мерсийского полка в Уилтшире будущий король заметил, что многие солдаты носят аккуратные усы, и эта мода постепенно проникает в армию. Поглаживая бороду, принц Уильям с улыбкой предупредил собеседников, что, возможно, последует их примеру. О важной перемене в своей внешности он рассказал в разговоре с лейтенантом Джеком Остином, уточнив, что тренд на усы зародился во время развертывания батальона в Эстонии в прошлом году.

Помимо обсуждения модных тенденций, наследник престола ознакомился с новыми методами боевой подготовки, включая использование дронов для ведения разведки в городских условиях. Он вручил троим военнослужащим медали за долгую и безупречную службу. Изменение правил ношения формы в британской армии, разрешающее аккуратную растительность на лице, было введено в марте 2024 года.

