Путин высказался о потрясениях в мировых экономиках

07:37, 27 марта 2026

Путин заявил, что потрясения в мировой экономике стали новой реальностью
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что потрясения в сферах мировой торговли и инвестиций происходят всё чаще и становятся новой реальностью. Его слова приводит РИА Новости.

«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще. Становятся новой реальностью», — отметил российский лидер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что страна не заинтересована в возвращении в «Большую восьмерку» (G8), поскольку это объединение перестало представлять ведущие экономики мира.

