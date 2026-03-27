Россиянин поставил почти 250 тысяч рублей на победу сборной в матче с Никарагуа

Россиянин поставил 242 тысячи на победу сборной над Никарагуа и выиграл 12 тысяч

Россиянин поставил почти 250 тысяч рублей на победу сборной в товарищеском матче с Никарагуа. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на победу россиян равнялся 1,05. Таким образом, выигрыш составил 12 тысяч рублей.

Россия обыграла Никарагуа со счетом 3:1. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. Единственный мяч у сборной Никарагуа забил Оскар Асеведо.

В следующем товарищеском матче россияне сыграют 31 марта в Санкт-Петербурге со сборной Мали. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.