20:54, 27 марта 2026

Россиянин выиграл миллион на трех матчах Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин поставил 50 тысяч рублей и выиграл миллион на трех матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Во втором матче «Барселоны» и «Ньюкасла» игрок поставил, что каталонцы забьют более пяти мячей в ворота английского клуба. В итоге Барселона выиграла со счетом 7:2.

Также у клиента букмекерской конторы сыграла ставка на то, что «Тоттенхэм» забьет более двух голов в поединке с мадридским «Атлетико». Англичане одержали победу со счетом 3:2. Напоследок, к итоговому выигрышу привела ставка на то, что в игре «Баварии» и «Аталанты» будет забито минимум пять мячей. Баварцы одолели итальянский клуб со счетом 4:1.

Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионата мира-2026 по футболу. Им стала сборная Испании, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 5,90.

