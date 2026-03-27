Россиянин выиграл миллион на трех матчах Лиги чемпионов

Россиянин поставил 50 тысяч и выиграл миллион на трех матчах Лиги чемпионов

Россиянин поставил 50 тысяч рублей и выиграл миллион на трех матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Во втором матче «Барселоны» и «Ньюкасла» игрок поставил, что каталонцы забьют более пяти мячей в ворота английского клуба. В итоге Барселона выиграла со счетом 7:2.

Также у клиента букмекерской конторы сыграла ставка на то, что «Тоттенхэм» забьет более двух голов в поединке с мадридским «Атлетико». Англичане одержали победу со счетом 3:2. Напоследок, к итоговому выигрышу привела ставка на то, что в игре «Баварии» и «Аталанты» будет забито минимум пять мячей. Баварцы одолели итальянский клуб со счетом 4:1.

Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионата мира-2026 по футболу. Им стала сборная Испании, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 5,90.