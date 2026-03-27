20:34, 27 марта 2026Из жизни

Российские спасатели вытащили питона из санузла

Антонина Черташ
В Богородском районе Нижегородской области сотрудникам МЧС пришлось разбирать санузел, чтобы вызволить питона, который заполз под трубы и застрял. Об этом со ссылкой ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает NN.RU.

Хозяева змеи не смогли самостоятельно достать ее из туалета. Рептилия запуталась в коммуникациях, и каждый рывок мог ее травмировать. По словам спасателей, ситуация заставила их действовать аккуратно: часть конструкций ванной комнаты пришлось разобрать, чтобы не навредить животному. Питона достали и передали владельцам.

Спасение питона попало на видео.

Ранее в Малайзии ученики нашли в школьном туалете гигантского питона. По данным местных жителей, трехметровую рептилию увидели выползающей из унитаза.

