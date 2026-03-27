17:32, 27 марта 2026Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

РИА Новости: Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 27 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 27 февраля, то есть с кануна начала ударов США и Израиля по Ирану и последовавшей за этим эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала снижение российского фондового рынка составляло 1,21 процента. Показатель опускался до 2788,78 пункта, а на минимуме он достигал менее чем 2784 пунктов.

«Факторов поддержки недостаточно. Среди них сегодня можно выделить умеренный подъем цен на товарных рынках и незначительный откат курса рубля», — пишет в связи с этим эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова, указывая на возможное влияние рисков в связи с атаками беспилотников.

