13:34, 27 марта 2026Мир

США уличили Зеленского во лжи о Донбассе

Newsweek: Зеленский соврал о позиции США по Донбассу и гарантиям безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский соврал, заявив о том, что США связывают свои гарантии безопасности Киеву с требованием вывести войска из Донбасса. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«США не увязывают гарантии безопасности Украины после завершения конфликта с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс», — опроверг представитель администрации США слова украинского лидера.

25 марта Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Киев.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией.

