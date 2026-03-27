Трамп рассказал о подарке от Ирана

07:16, 27 марта 2026Мир

Трамп назвал проход десяти танкеров через Ормузский пролив подарком от Ирана
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал разрешение на проход десяти танкеров через Ормузский пролив подарком от Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«А в подарок было восемь кораблей (прошедших через Ормузский пролив — прим. «Ленты ру»). И на самом деле их было десять», — заявил глава Белого дома.

Ранее представитель Вооруженных сил Ирана Сардар Шакарчи пообещал не отстать от американцев при одном условии. Иранский военный отметил, что сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

