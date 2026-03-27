07:58, 27 марта 2026Мир

В российском посольстве объяснили появление мин в Черном море

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Все мины, дрейфующие в водах Черного моря, были установлены Украиной. Такое объяснение появлению снарядов дали в пресс-службе посольства России в Румынии, передает РИА Новости.

«Дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют, о чем специалисты оборонного ведомства [Румынии] хорошо осведомлены», — подчеркивается в заявлении российского дипведомства.

По словам представителей посольства, еще в марте 2022 года по информации ФСБ РФ украинские ВМС установили 420 морских якорных мин вблизи портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Когда из-за шторма тросы оборвались, мины начали свободно дрейфовать, в том числе в западной части моря и в проливе Босфор.

В августе сухогруз подорвался на морской мине под Одессой и начал тонуть. До этого в Черном море у берегов Стамбула обнаружили мину. Местные жители увидели подозрительный объект и вызвали специалистов.

