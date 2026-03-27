Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:20, 27 марта 2026

В Швейцарии не дали визу российскому призеру Олимпиады-2026 Никите Филиппову
Владислав Уткин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Швейцарии не дали визу российскому призеру Олимпиады-2026 по ски-альпинизму Никите Филиппову. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«В швейцарской визе нам отказали. Это был заключительный международный старт этого сезона для меня», — написал Филиппов.

Таким образом, Филиппов пропустит последний этап Кубка мира в сезоне-2025/26. К текущему моменту 23-летний россиянин трижды стал бронзовым призером Кубка мира.

Финальный этап Кубка мира в Швейцарии пройдет 4 апреля. Ранее стало известно, что Филиппову дали визу в Италию за день до старта соревнований.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо Филиппов завоевал серебряную медаль. Он стал единственным призером Игр среди российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok