Часы Samsung прожгли руку пользователю во сне

Пользователь часов Samsung пожаловался на ожог от сгоревшего устройства

Владелец смарт-часов Samsung Galaxy Watch 8 пожаловался, что устройство загорелось и нанесло ему травму. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

О проблеме рассказал пользователь Reddit под ником No-Map1215. По его словам, недавно он проснулся ночью от сильного жжения в области запястья и обнаружил, что его часы Samsung перегрелись. Ожог оказался настолько сильным, что в одном месте кожа пристала к тыльной стороне корпуса девайса.

Судя по опубликованным фото, травму действительно нанесли часы — форма их корпуса повторяет форму ожога. No-Map1215 обратился в Samsung, но в компании якобы ответили, что умные часы не могли стать причиной травмы. По словам пострадавшего, инцидент случился спустя две недели после покупки гаджета.

Пост пользователя на Reddit собрал более 2000 лайков. В комментариях посоветовали не возвращать устройство Samsung, а подать против компании судебный иск. Авторы Notebookcheck заявили, что это, скорее всего, единичный случай, и эксперты или Samsung должны во всем разобраться.

В октябре стало известно, что складной телефон Google Pixel 10 Pro Fold взорвался у блогера JerryRigEverything во время записи обзора. Это произошло после того, как автор пробил аккумулятор устройства.