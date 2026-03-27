Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:45, 27 марта 2026

Часы Samsung прожгли руку пользователю во сне

Пользователь часов Samsung пожаловался на ожог от сгоревшего устройства
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Владелец смарт-часов Samsung Galaxy Watch 8 пожаловался, что устройство загорелось и нанесло ему травму. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

О проблеме рассказал пользователь Reddit под ником No-Map1215. По его словам, недавно он проснулся ночью от сильного жжения в области запястья и обнаружил, что его часы Samsung перегрелись. Ожог оказался настолько сильным, что в одном месте кожа пристала к тыльной стороне корпуса девайса.

Судя по опубликованным фото, травму действительно нанесли часы — форма их корпуса повторяет форму ожога. No-Map1215 обратился в Samsung, но в компании якобы ответили, что умные часы не могли стать причиной травмы. По словам пострадавшего, инцидент случился спустя две недели после покупки гаджета.

Пост пользователя на Reddit собрал более 2000 лайков. В комментариях посоветовали не возвращать устройство Samsung, а подать против компании судебный иск. Авторы Notebookcheck заявили, что это, скорее всего, единичный случай, и эксперты или Samsung должны во всем разобраться.

В октябре стало известно, что складной телефон Google Pixel 10 Pro Fold взорвался у блогера JerryRigEverything во время записи обзора. Это произошло после того, как автор пробил аккумулятор устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Житель Селидово рассказал о массовых расстрелах при отступлении ВСУ из города

    Доктор Мясников заступился за кофе и усомнился в утверждении Минздрава

    Невестка рассказала о найденном с пулей бывшем российском депутате

    В России уличили власти Прибалтики в резком развороте в одном решении

    Держателям российского госдолга упростили жизнь

    Ким Кардашьян распродаст одежду ради помощи женщинам

    Эстония решила спрятать энергообъекты в бетон после удара дрона ВСУ

    В Евросоюзе предложили засекречивать информацию от США

    Часы Samsung прожгли руку пользователю во сне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok