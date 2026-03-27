За подрыв машины с журналисткой Первого канала назначен пожизненный срок

Командующий БПЛА ВСУ Бровди заочно осужден пожизненно за гибель Прокофьевой

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку командующему силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди за подрыв автомобиля со съемочной группой Первого канала, жертвой которого стала журналистка Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые 10 лет осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима. Бровди признан виновным в совершении теракта. Он находится в международном розыске, выдана санкция на его заочный арест.

Также с него взыскали по 10 миллионов рублей в пользу матери и сестры Прокофьевой. Они требовали компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов рублей.

По версии следствия, в марте 2025 года он, будучи командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, отдал незаконный приказ о минировании местности и дорог в Курской области. В семи километрах от села Забужевка на одну из мин наехала машина с журналистами. Прокофьева получила несовместимые с жизнью травмы.