Врач назвал способы борьбы с бессонницей

07:45, 28 марта 2026

Врач Шамсудинов назвал тьму, тишину и прохладу помощниками при бессоннице
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Качественный ночной отдых — главный источник энергии, однако, как показывают соцопросы, с каждым годом все больше людей сталкиваются с утренней разбитостью, рассказал терапевт, консультант по сну и дыхательным практикам, эксперт по лечении и реабилитации пациентов в отделении пульмонологии НИИ Пульмонологии ФМБА России Икрамудин Шамсудинов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы борьбы с бессонницей.

«Зачастую люди списывают потерю сил на тяжелый график, игнорируя качество сна. Понять истинную причину недомогания довольно просто. Если самочувствие заметно улучшается на выходных, в отпуске или вдали от рабочих триггеров — проблема кроется в стрессе. Но если низкая концентрация сопровождает вас даже в периоды полного спокойствия, виновата инсомния — клиническая бессонница, проявляющаяся комплексом маркеров», — поделился специалист.

Одной из частых причин плохого отдыха, по словам врача, становится привычка забирать с собой в кровать телефон. Он подчеркнул, что помимо гаджетов люди недооценивают вред перегрева помещения и излишнего шума.

Для возвращения бодрости эксперт рекомендовал убирать смартфоны минимум за час до сна, а также строго соблюдать золотое правило: в спальне должны царить тьма, тишина и прохлада. Кроме того, Шамсудинов посоветовал ежедневно поддерживать единый режим засыпания и утреннего подъема.

Бессонницу может помочь ликвидировать не только смена режима, но и обустройство спальни, добавил медик. Так, важнейшими помощниками полноценного сна могут стать правильно подобранные матрас и подушки.

«Главные сигналы того, что подушка вам не подходит — это постоянное подкладывание руки под подушку или складывание подушки вдвое. Вопросы подбора жесткости и высоты подушки очень индивидуальны. По большей части подушки средней жесткости или подушки-трансформеры — наиболее беспроигрышные варианты. Но не стоит забывать, на каком матрасе вы спите: подушку необходимо выбирать на матрасе, равным по жесткости с вашим и обязательно в положении лежа», — рассказала руководитель отдела управления продуктом производителя мебели и товаров для сна MOON Ангелина Логинова.

Если нарушения сна наблюдаются от трех раз в неделю на протяжении трех месяцев, это верный признак хронической инсомнии, при котором необходимо прекратить самолечение и обратиться к врачу, отметил Шамсудинов.

Ранее врач и научный популяризатор Мигель Ассал призвал людей, которые долго не могут заснуть, вставать и заниматься какими-то делами, а в постель возвращаться только тогда, когда действительно наступит сонливость.

