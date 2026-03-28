Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:28, 28 марта 2026

Павел Буре рассказал о поступившем в суворовское училище сыне
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Призер Олимпийских игр в составе сборной России по хоккею Павел Буре рассказал ТАСС о поступившем в Московское суворовское военное училище сыне.

По словам бывшего спортсмена, его ребенок с первого класса учился в самой дорогой школе России. «Но она мне не понравилась. Во-первых, она супердорогая, а знаний там я особых не увидел», — заявил Буре.

Экс-хоккеист добавил, что не принуждал сына поступать в суворовское училище. «Но говорил, если он хочет быть настоящим мужиком, а не мажором, то самое настоящее заведение, где мужики растут, это суворовское училище», — отметил Буре.

2 февраля стало известно о разводе Буре с женой Алиной после 17 лет брака. Помимо сына Павла, родившегося в 2013 году, они вместе воспитывали дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok