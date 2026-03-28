Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:47, 28 марта 2026

Чемпионка UFC ответила отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин

Чемпионка UFC Шевченко заявила, что в MMA нет разделения на женщин и мужчин
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко на своей странице в социальной сети X ответила отказавшемуся считать смешанные единоборства (ММА) подходящим спортом для женщин бывшему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

«Женщины слабые? Скажи это моей сестре — она командир воздушного судна. Или скажи это "Ночным ведьмам" — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями», — заявила спортсменка. Она посчитала, что в MMA нет разделения на женщин и мужчин.

Ранее Нурмагомедов отказался считать ММА подходящим спортом для женщин. По словам россиянина, ММА — жесткий вид спорта даже для мужчин.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok