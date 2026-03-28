Чемпионка UFC ответила отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин

Чемпионка UFC Шевченко заявила, что в MMA нет разделения на женщин и мужчин

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко на своей странице в социальной сети X ответила отказавшемуся считать смешанные единоборства (ММА) подходящим спортом для женщин бывшему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

«Женщины слабые? Скажи это моей сестре — она командир воздушного судна. Или скажи это "Ночным ведьмам" — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями», — заявила спортсменка. Она посчитала, что в MMA нет разделения на женщин и мужчин.

Ранее Нурмагомедов отказался считать ММА подходящим спортом для женщин. По словам россиянина, ММА — жесткий вид спорта даже для мужчин.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.