17:47, 28 марта 2026Спорт

Канадский тренер назвал удивившие его в России вещи

Тренер Лав заявил, что в России здоровая еда по сравнению с Северной Америкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав назвал удивившие его в России вещи. Его слова приводит «Матч ТВ».

Канадский специалист заявил, что в России более здоровая и вкусная еда по сравнению с Северной Америкой. «Уровень жизни, люди — все на высшем уровне. Очень гостеприимно к нам относятся, что очень важно», — поделился подробностями он.

Канадский тренер возглавил клуб в январе 2026 года. «Шанхай» проводит домашние матчи в Санкт‑Петербурге.

Ранее канадский хоккеист казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде.

    Последние новости

    Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока

    Россиянин доказал живучесть кроссоверов Chery

    Президент страны ЕС выразил готовность встретиться с Зеленским

    Зеленский высказался об участии ВСУ в войне на Ближнем Востоке

    Немцы потребовали вывода американских войск из Германии

    В российском регионе пассажиров поездов перевезут на автобусах из-за ливней

    Конфликт на встрече G7 объяснили нелюбовью США и Европы друг к другу

    Мощный удар трехтонной авиабомбой по цеху с бронетехникой ВСУ сняли на видео

    Канадский тренер назвал удивившие его в России вещи

    Участница тайского конкурса красоты лишилась зубов на сцене и попала на видео

    Все новости
