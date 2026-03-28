Канадский тренер назвал удивившие его в России вещи

Тренер Лав заявил, что в России здоровая еда по сравнению с Северной Америкой

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав назвал удивившие его в России вещи. Его слова приводит «Матч ТВ».

Канадский специалист заявил, что в России более здоровая и вкусная еда по сравнению с Северной Америкой. «Уровень жизни, люди — все на высшем уровне. Очень гостеприимно к нам относятся, что очень важно», — поделился подробностями он.

Канадский тренер возглавил клуб в январе 2026 года. «Шанхай» проводит домашние матчи в Санкт‑Петербурге.

Ранее канадский хоккеист казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде.