Оценены шансы Овечкина приблизиться к рекорду Гретцки

Овечкин сможет оформить хет-трик в матче с «Вегасом» с коэффициентом 56,00

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф в матче против клуба «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики заявили, что шанс Овечкина оформить хет-трик, равняется коэффициенту 56,00. Это второй по вероятности хет-трик после Джейка Айкела (46,00). Букмекеры считают хозяев «Вегас» фаворитами: коэффициент на их победу в основное время, овертайме или буллитах — 1,61 против 2,33 на гостей.

27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.