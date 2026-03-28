Россиянин выиграл миллион рублей со ставки на экспресс

Россиянин выиграл миллион рублей со ставки. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин заработал деньги благодаря голу в добавленное время. Он превратил 50 тысяч рублей в 1 034 387 рублей, собрав удачный экспресс с общим коэффициентом 20,68 из трех футбольных событий.

Ключевые события: «Барселона» — «Ньюкасл» (каталонцы забили 5+ голов, итог 7:2); «Тоттенхэм» — «Атлетико» («шпоры» отличились 2+ раз, победа 3:2 с решающим голом в добавленное время); «Бавария» — «Аталанта» (команды вместе пробили тотал 5+ голов, 4:1 на 85-й минуте).

