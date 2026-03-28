В США арестован гольфист Тайгер Вудс. За что одного из самых богатых спортсменов мира отправили в тюрьму?

Тайгер Вудс задержан в США после ДТП, он отказался сдать тест на наркотики

Полиция штата Флорида (США) арестовала американского гольфиста Тайгера Вудса. Об этом сообщает телеканал WPTV.

По информации источника, спортсмен стал участником ДТП, его Range Rover столкнулся с грузовиком и опрокинулся. После происшествия на место приехали полицейские, которым показалось, что гольфист пьян. Вудсу предложили сдать анализы на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Он согласился, и этанола в организме спортсмена не обнаружили.

При этом Вудс отказался сдавать мочу на наркотики. В результате он был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом виде с причинением имущественного ущерба и отказе от прохождения законного теста. Сам Вудс, а также водитель грузовика, в аварии не пострадали.

На случившееся отреагировал Дональд Трамп

Американский президент назвал произошедшее «некоторыми проблемами» у Вудса. «Произошла авария, и это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг, он замечательный человек, потрясающий мужчина», — добавил президент США.

Согласно законам штата Флорида, где был задержан Вудс, он останется в окружной тюрьме как минимум на восемь часов. После этого спортсмена смогут освободить под залог.

Вудс несколько раз становился участником ДТП

В феврале 2021 года американец попал в страшную аварию. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена. Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

Мне повезло, что я жив и при этом сохранил ногу Тайгер Вудс

Вудс проходил долгую реабилитацию, перенес несколько операций и смог возобновить карьеру. 25 марта, за три дня до новой аварии, 50-летний спортсмен принял участие в финальном раунде калифорнийского турнира.

В 2017 году полиция обнаружила Вудса спящим за рулем автомобиля с работающим двигателем. Машина с незначительными повреждениями стояла на обочине. В организме американца обнаружили смесь препаратов, включая обезболивающее и снотворное. Тайгер признал вину в неосторожном вождении и получил год испытательного срока.

В 2009-м Вудс на своем автомобиле после ссоры с женой протаранил дерево и пожарный гидрант возле дома соседа. Гольфист получил небольшие травмы и попал в больницу, а ДТП спровоцировало серию разоблачительных материалов в СМИ, в которых сообщались факты многократных измен спортсмена супруге.

Перевернувшийся автомобиль после аварии с опрокидыванием, в которой пострадал Тайгер Вудс

Вудс — один из самых богатых спортсменов мира

В 2002 году Вудс возглавил список самых богатых спортсменов мира. Его годовой доход превысил 100 миллионов долларов. 90 процентов этих денег американец заработал благодаря рекламным контрактам. В последующие годы Тайгер неизменно попадал в топы наиболее финансово успешных атлетов по версиям разных изданий.

В апреле 2025-го журнал Sportico поставил Вудса на второе место в списке самых богатых спортсменов в истории с общим доходом 2,79 миллиарда доллара. Он обошел футболиста Криштиану Роналду (2,72 миллиарда) и уступил лишь баскетболисту Майклу Джордану (4,15 миллиарда).

Вудс — один из самых успешных гольфистов в истории. Он 15 раз побеждал на мэйджорах и одержал рекордные 82 победы в PGA Tour. Американец — единственный гольфист, выигравший все четыре главных мейджора подряд. Вудс также удерживал первую строчку мирового рейтинга рекордные 683 недели.