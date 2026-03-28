11:12, 28 марта 2026Спорт

В США арестован гольфист Тайгер Вудс. За что одного из самых богатых спортсменов мира отправили в тюрьму?

Тайгер Вудс задержан в США после ДТП, он отказался сдать тест на наркотики
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images

Полиция штата Флорида (США) арестовала американского гольфиста Тайгера Вудса. Об этом сообщает телеканал WPTV.

По информации источника, спортсмен стал участником ДТП, его Range Rover столкнулся с грузовиком и опрокинулся. После происшествия на место приехали полицейские, которым показалось, что гольфист пьян. Вудсу предложили сдать анализы на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Он согласился, и этанола в организме спортсмена не обнаружили.

При этом Вудс отказался сдавать мочу на наркотики. В результате он был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом виде с причинением имущественного ущерба и отказе от прохождения законного теста. Сам Вудс, а также водитель грузовика, в аварии не пострадали.

На случившееся отреагировал Дональд Трамп

Американский президент назвал произошедшее «некоторыми проблемами» у Вудса. «Произошла авария, и это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг, он замечательный человек, потрясающий мужчина», — добавил президент США.

Согласно законам штата Флорида, где был задержан Вудс, он останется в окружной тюрьме как минимум на восемь часов. После этого спортсмена смогут освободить под залог.

Фото: Reinhold Matay / AP

Вудс несколько раз становился участником ДТП

В феврале 2021 года американец попал в страшную аварию. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена. Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

Мне повезло, что я жив и при этом сохранил ногу

Тайгер Вудс

Вудс проходил долгую реабилитацию, перенес несколько операций и смог возобновить карьеру. 25 марта, за три дня до новой аварии, 50-летний спортсмен принял участие в финальном раунде калифорнийского турнира.

В 2017 году полиция обнаружила Вудса спящим за рулем автомобиля с работающим двигателем. Машина с незначительными повреждениями стояла на обочине. В организме американца обнаружили смесь препаратов, включая обезболивающее и снотворное. Тайгер признал вину в неосторожном вождении и получил год испытательного срока.

В 2009-м Вудс на своем автомобиле после ссоры с женой протаранил дерево и пожарный гидрант возле дома соседа. Гольфист получил небольшие травмы и попал в больницу, а ДТП спровоцировало серию разоблачительных материалов в СМИ, в которых сообщались факты многократных измен спортсмена супруге.

Перевернувшийся автомобиль после аварии с опрокидыванием, в которой пострадал Тайгер Вудс

Перевернувшийся автомобиль после аварии с опрокидыванием, в которой пострадал Тайгер Вудс

Фото: Martin County Sheriff's Office / AP

Вудс — один из самых богатых спортсменов мира

В 2002 году Вудс возглавил список самых богатых спортсменов мира. Его годовой доход превысил 100 миллионов долларов. 90 процентов этих денег американец заработал благодаря рекламным контрактам. В последующие годы Тайгер неизменно попадал в топы наиболее финансово успешных атлетов по версиям разных изданий.

В апреле 2025-го журнал Sportico поставил Вудса на второе место в списке самых богатых спортсменов в истории с общим доходом 2,79 миллиарда доллара. Он обошел футболиста Криштиану Роналду (2,72 миллиарда) и уступил лишь баскетболисту Майклу Джордану (4,15 миллиарда).

Фото: David J. Phillip / AP

Вудс — один из самых успешных гольфистов в истории. Он 15 раз побеждал на мэйджорах и одержал рекордные 82 победы в PGA Tour. Американец — единственный гольфист, выигравший все четыре главных мейджора подряд. Вудс также удерживал первую строчку мирового рейтинга рекордные 683 недели.

