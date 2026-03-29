Американский аналитик высказался о невозможности США объявить о победе над Ираном

Риттер: США не могут объявить Иран побежденным, пока он запускает ракеты

Американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о невозможности США объявить о победе над Ираном. Его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, пока Тегеран продолжает поражать ракетами территорию Израиля, о победе не может идти речи.

Я не знаю, как он [Трамп] может объявить победу, если Иран отказывается признавать поражение. Конечно, прямо сейчас он мог бы объявить о военной победе и обставить это как угодно. «Мы потопили иранский флот. Мы стерли их здания в пыль». Но если после объявления победы уже на следующий день Иран продолжит запускать ракеты по Израилю, то что это за победа? Скотт Риттер американский военный аналитик

Кроме того, Риттер подчеркнул, что объявления о победе были бы также сомнительны в случае перекрытого Ормузского пролива. «Если Дональд Трамп объявит победу, а в Америке при этом каждый день будут расти цены на бензин, станет ясно, что никакой победы не было. Это будут просто пустые слова», — высказался эксперт.

Ранее в марте экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражение Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.