Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 29 марта 2026Мир

Американский аналитик высказался о невозможности США объявить о победе над Ираном

Екатерина Ештокина
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о невозможности США объявить о победе над Ираном. Его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, пока Тегеран продолжает поражать ракетами территорию Израиля, о победе не может идти речи.

Я не знаю, как он [Трамп] может объявить победу, если Иран отказывается признавать поражение. Конечно, прямо сейчас он мог бы объявить о военной победе и обставить это как угодно. «Мы потопили иранский флот. Мы стерли их здания в пыль». Но если после объявления победы уже на следующий день Иран продолжит запускать ракеты по Израилю, то что это за победа?

Скотт Риттер американский военный аналитик

Кроме того, Риттер подчеркнул, что объявления о победе были бы также сомнительны в случае перекрытого Ормузского пролива. «Если Дональд Трамп объявит победу, а в Америке при этом каждый день будут расти цены на бензин, станет ясно, что никакой победы не было. Это будут просто пустые слова», — высказался эксперт.

Ранее в марте экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражение Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok